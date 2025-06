ETV Bharat / bharat

ಜಗತ್ತಿನ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಚೆನಾಬ್​ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಗಾಗಿ 17 ವರ್ಷ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ IIScಯ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಮಾಧವಿ ಲತಾ - IISC PROF G MADHAVI LATHA

ಚೆನಾಬ್​ ರೈಲು ಸೇತುವೆಯ ವಿಶೇಷತೆ: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಏಕ-ಕಮಾನು ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ. ಚೆನಾಬ್ ನದಿಪಾತ್ರದಿಂದ 359 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ 1,315 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಮಾನು ಸೇತುವೆಯು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ಗಿಂತ 35 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ 120 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಟೆಗೆ 260 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 2010ರಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು: ಮಾಧವಿ ಅವರು 2005ರಿಂದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಚೆನಾಬ್ ಸೇತುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ "Design as You Go: The Case Study of Chenab Railway Bridge"ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಎರಡು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನದಿ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವಾಗ, ಬಂಡೆಗಳ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು. ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಂಡೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾವು ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಿದೆವು. ಬಂಡೆಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಾವು ಉಕ್ಕಿನ ಲಂಗರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಡೆಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉಕ್ಕಿನ ಲಂಗರುಗಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 'ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 260 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು 120 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂತಹ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸವಾಲೇ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ.ಲತಾ ಅವರು ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಕರ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

