ವೋಟರ್​ ಐಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ ಹಾಕಿ - You Can Vote Without Voter ID

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 21 hours ago