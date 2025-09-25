ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ: ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ
ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ವಿಫಲವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (CBI)ಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬಸಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಭಾವನೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದರು.
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ: ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಕನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ದಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಿಂಗಾಪುರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಬಹುದು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ವದಂತಿ ಹರಡಬೇಡಿ: ಗಾಯಕನ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಿಎಂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನವಿಗಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
"ಜುಬೀನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜುಬೀನ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕಳವಳವಿತ್ತು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ತಡವಾಯಿತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಜುಬೀನ್ ಕೇವಲ ಗಾಯಕರಲ್ಲ, ಅಸ್ಸಾಮ್ನ ಗುರುತಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
