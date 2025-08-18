ETV Bharat / bharat

ನಕ್ಸಲರಿಂದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ; ಓರ್ವ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ, ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.

ied-blast-bijapur-drg-soldier-martyred
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 12:05 PM IST

ಬಿಜಾಪುರ​ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಇರಿಸಿದ್ದ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನ (ಐಇಡಿ) ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಡಿಆರ್​ಜಿ) ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಕ್ಸಲರ ಶೋಧ: ನಕ್ಸಲ್​ ಆಪರೇಷನ್​ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿಆರ್​ಜಿ ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರಂದು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಕ್ಸಲರು ಇರಿಸಿದ್ದ ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್​ಜಿ ಯೋಧ ದಿನೇಶ್​ ನಾಗ್​ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್​ ಸ್ವಿಚ್​ನಿಂದ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ied-blast-bijapur-drg-soldier-martyred
ಗಾಯಗೊಂಡ ಯೋಧರು (ETV Bharat)

ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಇತರ ಯೋಧರು: ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯೋಧರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಎಸ್​ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್​ ಗೋವರ್ಣ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮೂವರು ಯೋಧರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ: ಬಿಜಾಪುರದ ಚಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಕ ನಕ್ಸಲರು ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್​ ಅನ್ನು ನೆಲದಡಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್​ಪಿ ಬಿಜೇತಂದ್ರ ಯಾದವ್​ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲಪಟ್ಟಣಂ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶದ ಉಲ್ಲೂರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ದಾಖಲು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಜಾಪುರದ ಭೈರಾಮ್‌ಗಢ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು.

ied-blast-bijapur-drg-soldier-martyred
ಗಾಯಗೊಂಡ ಯೋಧ (ETV Bharat)

2025ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಾರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಐಇಡಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ:

ಬಿಜಾಪುರ​ (ಜುಲೈ 20): ಭೋಪಾಲ್‌ಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ.

ಬಿಜಾಪುರ (ಜುಲೈ 14): ಮದ್ದೀದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಿಜಾಪುರ (ಜುಲೈ 2): ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್​ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಸುಕ್ಮಾ (ಜೂನ್​ 9): ಕೊಂಟಾದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎಎಸ್​ಪಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು.

ಬಿಜಾಪುರ​ (ಮೇ 30): ಮದ್ದೀದ್​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ 3 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗಾಯ.

ಬಿಜಾಪುರ​ (ಮೇ 6): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಯ.

ಬಿಜಾಪುರ (ಏಪ್ರಿಲ್​ 26): ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್​ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಆರ್​ಜಿ ಯೋಧ

ಬಿಜಾಪುರ (ಏಪ್ರಿಲ್​ 21): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಎಎಫ್​ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ

ಬಿಜಾಪುರ​ (ಏಪ್ರಿಲ್​ 9): ಐಇಡಿ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಯೋಧನಿಗೆ ಗಾಯ.

ಅಬುಜ್ಮದ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 7): ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗಾಯ.

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 4): ನಕ್ಸಲರು ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ.

ಬಿಜಾಪುರ (ಮಾರ್ಚ್​ 30): ನಕ್ಸಲ್​ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ನಿಂದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು.

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಮಾರ್ಚ್​ 28): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬಸ್ತಾರ್​ ಯೋಧ ಗಾಯ. ಬಿಜಾಪುರದ ಚರ್ಪಲ್​ ಪಲನರ್​ 45 ಕೆಜಿ ಐಇಡಿ ವಶಕ್ಕೆ.

ಬಿಜಾಪುರ (ಮಾರ್ಚ್​ 23): ಐಇಡಿ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಎಸ್​ಟಿಎಫ್​ ವಾಹನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 2 ಯೋಧರ ಸಾವು.

ಬಿಜಾಪುರ ( ಮಾರ್ಚ್ 20): ಗಂಗಳೂರಿನ ಕೂರ್ಚೋಲಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಾರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಐಇಡಿ ಪತ್ತೆ. ಅಬುಜ್ಮದ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಗಾಯ.

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಮಾರ್ಚ್ 7): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ.

ಅಬುಜ್ಮದ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ 21): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಯೋಧ ಗಾಯ.

ಬಿಜಾಪುರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 15): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಯೋಧನಿಗೆ ಗಾಯ.

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಜನವರಿ 17): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಯೋಧರಿಗೆ ಗಾಯ.

ಬಿಜಾಪುರ (ಜನವರಿ 16): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಬ್ರಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗೆ ಗಾಯ.

ಸುಕ್ಮಾ (ಜನವರಿ 12): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗಾಯ, ಬಿಜಾಪುರ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ.

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಜನವರಿ 10): ಓರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಾವು, ಮೂವರು ಗಾಯ.

ಬಿಜಾಪುರ (ಜನವರಿ 6): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ವಾಹನ ಜಖಂ 8 ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮ ಹಾಗೂ, ಚಾಲಕನ ಸಾವು.

ಬಸ್ತರ್ (ಜನವರಿ 3): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯ.

