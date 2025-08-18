ಬಿಜಾಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಇರಿಸಿದ್ದ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನ (ಐಇಡಿ) ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಡಿಆರ್ಜಿ) ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕ್ಸಲರ ಶೋಧ: ನಕ್ಸಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿಆರ್ಜಿ ತಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ನಕ್ಸಲರು ಇರಿಸಿದ್ದ ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಜಿ ಯೋಧ ದಿನೇಶ್ ನಾಗ್ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ನಿಂದ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಇತರ ಯೋಧರು: ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯೋಧರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗೋವರ್ಣ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮೂವರು ಯೋಧರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ: ಬಿಜಾಪುರದ ಚಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಕ ನಕ್ಸಲರು ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ನೆಲದಡಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಬಿಜೇತಂದ್ರ ಯಾದವ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲಪಟ್ಟಣಂ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರದೇಶದ ಉಲ್ಲೂರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ದಾಖಲು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಿಜಾಪುರದ ಭೈರಾಮ್ಗಢ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಾಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು.
2025ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಐಇಡಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ:
ಬಿಜಾಪುರ (ಜುಲೈ 20): ಭೋಪಾಲ್ಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಜುಲೈ 14): ಮದ್ದೀದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಿಜಾಪುರ (ಜುಲೈ 2): ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಸುಕ್ಮಾ (ಜೂನ್ 9): ಕೊಂಟಾದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎಎಸ್ಪಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು.
ಬಿಜಾಪುರ (ಮೇ 30): ಮದ್ದೀದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ 3 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗಾಯ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಮೇ 6): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಯ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 26): ಐಇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಆರ್ಜಿ ಯೋಧ
ಬಿಜಾಪುರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 21): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಎಎಫ್ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ
ಬಿಜಾಪುರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 9): ಐಇಡಿ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧನಿಗೆ ಗಾಯ.
ಅಬುಜ್ಮದ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 7): ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಗಾಯ.
ನಾರಾಯಣಪುರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 4): ನಕ್ಸಲರು ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಾವು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಮಾರ್ಚ್ 30): ನಕ್ಸಲ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು.
ನಾರಾಯಣಪುರ (ಮಾರ್ಚ್ 28): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬಸ್ತಾರ್ ಯೋಧ ಗಾಯ. ಬಿಜಾಪುರದ ಚರ್ಪಲ್ ಪಲನರ್ 45 ಕೆಜಿ ಐಇಡಿ ವಶಕ್ಕೆ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಮಾರ್ಚ್ 23): ಐಇಡಿ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ವಾಹನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು 2 ಯೋಧರ ಸಾವು.
ಬಿಜಾಪುರ ( ಮಾರ್ಚ್ 20): ಗಂಗಳೂರಿನ ಕೂರ್ಚೋಲಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಾರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಐಇಡಿ ಪತ್ತೆ. ಅಬುಜ್ಮದ್ನಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಗಾಯ.
ನಾರಾಯಣಪುರ (ಮಾರ್ಚ್ 7): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ.
ಅಬುಜ್ಮದ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ 21): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಜಿ ಯೋಧ ಗಾಯ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 15): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಯೋಧನಿಗೆ ಗಾಯ.
ನಾರಾಯಣಪುರ (ಜನವರಿ 17): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರಿಗೆ ಗಾಯ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಜನವರಿ 16): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಬ್ರಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗೆ ಗಾಯ.
ಸುಕ್ಮಾ (ಜನವರಿ 12): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಗಾಯ, ಬಿಜಾಪುರ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 2 ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯ.
ನಾರಾಯಣಪುರ (ಜನವರಿ 10): ಓರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಾವು, ಮೂವರು ಗಾಯ.
ಬಿಜಾಪುರ (ಜನವರಿ 6): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ವಾಹನ ಜಖಂ 8 ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮ ಹಾಗೂ, ಚಾಲಕನ ಸಾವು.
ಬಸ್ತರ್ (ಜನವರಿ 3): ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ 3 ಡಿಆರ್ಜಿ ಸೈನಿಕರು ಗಾಯ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ನಕ್ಸಲರ ಅಟ್ಟಹಾಸ: ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಪಿ ಹುತಾತ್ಮ, ಮತ್ತೋರ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ