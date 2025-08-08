ಉತ್ತರಕಾಶಿ(ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾಗೀರಥಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಾನೋಟ್, ಈ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಹಿಮಕುಸಿತವೇ ಕಾರಣ, ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದಂತೆ ಮೇಘಸ್ಫೋಟವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
LIVE: धराली (उत्तरकाशी) में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 6, 2025
https://t.co/v1bIyWz5Oh
ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ಹಿಮನದಿಗಳಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಬೇರ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹಿಮ ಪರ್ವತಗಳು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ರೈನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಧಾರಾಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಬಂಡೆಗಳು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಈ ಭೀಕರ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಭಾನೋಟ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
August 6, 2025
ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ: 2012 ರಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗೌಮುಖದಿಂದ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯವರೆಗಿನ 135 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಿಷೇಧಿತ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ವರ್ಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಆಲ್-ವೆದರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವದಾರು ಮರ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಕಳವಳ: ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ದೇವದಾರು ಮರಗಳು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗೀರಥಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಆಲ್ ವೆದರ್ ರೋಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿಮನದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುವ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಧಾರಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನದಿಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬಾರದು: ಭಾಗೀರಥಿ ನದಿಯಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಭಾನೋಟ್ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ, ಅದರ ಉಪನದಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಧಾರಾಲಿಯಂತಹ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಡೆಗೆ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಧಾರಾಲಿಯು ಕರಗಿದ ಹಿಮನದಿಯ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಿದ್ದು, ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಧಾರಾಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಭಾಗೀರಥಿ ಪರಿಸರ ವಲಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದ ರಕ್ಷಾಣ ಕಾರ್ಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಭೀಕರತೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳಿದ್ದ 28 ಕೇರಳಿಗರು ನಾಪತ್ತೆ: ಗಂಗೋತ್ರಿಗೆ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ- ಸಂಬಂಧಿಕರು