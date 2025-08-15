ETV Bharat / bharat

30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ! ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಪುಲಿವೆಂಡುಲ ಮತದಾರನ ಮಾತು - PULIVENDULA ZPTC BY ELECTION

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪುಲಿವೆಂದುಲ ZPTC ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

'I Voted After 30 Years... Namaskar to Everyone': Voters Send Heartfelt Messages in Pulivendula By-Election
ಮತದಾರ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 4:11 PM IST

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ: ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಲಿವೆಂಡುಲ ZPTC (Zilla Parishad Territorial Constituency-ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತದಾರನೊಬ್ಬ ''30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದೆ'' ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್​ ಪೇಪರ್​ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

''ನಾನು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. 30 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು'' ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯ ಮತದಾರ ಬ್ಯಾಲೆಟ್​ ಪೇಪರ್​ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮತದಾರರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಕೂಡ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಲಿವೆಂಡುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಡ್ಡಿ, ಆತಂಕ, ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ನಾಗರಿಕರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಂದೇಶ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮತದಾರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುಲಿವೆಂಡುಲ ZPTC ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಅವರು ವೈಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ 6,035 ಮತಗಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಡಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲತಾ ರೆಡ್ಡಿ 6,716 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ವೈಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇವಲ 683 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. YSRCP ಠೇವಣಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಪುಲಿವೆಂಡುಲದ ಮೇಲೆ ವೈಎಸ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟಿಡಿಪಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಶೇ.74 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಪುಲಿವೆಂಡುಲ ZPTC ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. TDP ಮತ್ತು YSRCP ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. 30 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಪುಲಿವೆಂದುಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಡಿಪಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್, ಜನರು ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪುಲಿವೆಂಡುಲ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

