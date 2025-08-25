ಚೆನ್ನೈ: ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾ.ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಕ್ಸಲಿಸಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆರೋಪಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನ ತ್ಯಾಗರಾಯನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇಶದ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ. 1971ರಲ್ಲಿ ವಕೀಲನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
"ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹುದ್ದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೆಡ್ಡಿ, "ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತುಂಬಾ ಸಮರ್ಥರು. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು. ಮಾತು ಮಂದುವರೆಸಿ, "ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಮತಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಸಂಸದರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೋಳಿ, "ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
