ಜನರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆರೆ
ಜನರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2025 at 1:47 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಡ್ಡಿತಿ ಯೊಹನು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತ ಗುಂಡೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದುಗ್ಗಿರಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವ.
ಯೊಹನು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಗುರ್ರಂ ಜೋಶುವಾ ಸ್ಮಾರಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಐಎಸ್ಒ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೊಹನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅನೇಕರು ಗೌರವ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಯಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಯವರೆಗೂ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಗುರ್ರಂ ಜೋಶುವಾ ಸ್ಮಾರಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಹ್ವಾನದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೋಲುಕಲೂರಿ ಇನಾಕ್, ಕವಿಗಳಾದ ಬಿಕ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾ.ಝೆಲ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್, ಲೇಖಕಿ ಕುಸುಮಾ ರಾಧಾ, ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕವಿ ಡಾ.ವಿ.ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಘಟಕರು ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಯೊಹನುನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಏಳು ನಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, "ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಯೊಹನು ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ರೀತಿ ನಕಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವಂತೆಯೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
