ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 54 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಪರವಾಗಿ 15 ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಜೊತೆಗೆ 20 ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು 74 ಕೃತಕ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ಬಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಜ್ಜನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು 125 ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಮತ್ತು 102 ಮಿನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆ.6 ರಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್ವಿ ಕರ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಜ್ಜನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು 54 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಜೊತೆಗೆ 20 ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು 72 ಕೃತಕ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 134 ಕ್ರೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು 259 ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರೇನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು 9 ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು 200 ಈಜುಗಾರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 13 ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್ವಿ ಕರ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಾದ್ಯಂತದ ಗಣಶ್ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ಗೆ ತೆರಳಲಿವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು 160 ಕ್ರಿಯಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು 14,486 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂರು ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 166 ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತಂಡಗಳು 3 ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮಜ್ಜನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 39 ಮೊಬೈಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 56,187 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು 3 ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, 125 ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಮತ್ತು 102 ಮಿನಿ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 3,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್ವಿ ಕರ್ಣನ್ ಅವರು ನಿಮಜ್ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾರ್ಕ್, ಬತುಕಮ್ಮ ಕುಂಟ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಬಿ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಜ್ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ರಘು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
