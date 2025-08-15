ETV Bharat / bharat

ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ... ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗಂಡನ ಕೊಂದ ಹೆಂಡತಿ - HUSBAND MURDERED BY WIFE

ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪತಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ರಾಜು (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 1:50 PM IST

ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಕಾಕುಳುಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾತಟಪಟ್ಟನಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊಂದಿಗೊಲ್ಲವೀಧಿ ಮೂಲದ ರಾಜು (27) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜು ಮತ್ತು ಮೌನಿಕಾ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೌನಿಕಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ ಪತಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಮೌನಿಕಾಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಗಂಡನ ಕೊಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೌನಿಕ ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ರಾಜು ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ ರಾಜುಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.

ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್: ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ರಾಜು ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೌನಿಕಾ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ರಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ 6 ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಆಗ ರಾಜು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆಗ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಸಹಚರ ಚೌಧರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂಬುನನ್ನು ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿ ದೀಪ ಆರಿಸಿ ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಜು ಮೇಲೆ ಮೂವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ.

ಈ ಕುರಿತು ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ರಾಜುನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಯ್ದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ರಾಜು ಶವವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಳಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೌನಿಕಾ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಾಜು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಳು.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜು ಶವವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮೌನಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

