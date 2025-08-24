ಮೆಡ್ಚಲ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ, ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮೂಸಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮೆಡಿಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಪತ್ನಿ, ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪತಿ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಗೂಡ ನಿವಾಸಿ ಸ್ವಾತಿ (ಜ್ಯೋತಿ) ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಲ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಂದರ್ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ, ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. 25 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೋಡುಪ್ಪಲ್ನ ಬಾಲಾಜಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ರ್ಯಾಪಿಡೊ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಸ್ವಾತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತೋ ಏನೋ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹೇಂದರ್ ಸ್ವಾತಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ರುಂಡ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮೂಸಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ, ಸ್ವಾತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದರ್ ನಡುವಿನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಮೆಡಿಪಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಿಯ ಕೈ ಕಾಲು ಮತ್ತು ರುಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗಾರಂ ಬಳಿಯ ಮೂಸಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲ್ಯೂಸ್ ಟೀಂ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ, ಶ್ವಾನ ದಳ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಮೃತದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಸ್ವಾತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಾತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮೃತಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೈಯ್ದಿದ್ದೆ. ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಾಯಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಪತಿಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ, ಮಹೇಂದರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 19 ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಆತ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಅವಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಿ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಳ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದುರಂತ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಾತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೆದರಿ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪೋಷಕರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ.
