ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡವ ನಕ್ಸಲನಾದ: ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದರೂ ಮನದಲಿ ವಿಷಾದ

ಸೂರಜ್ ಗಂಜು ಅವರ ಕನಸು ತಾವೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವರನ್ನು ನಕ್ಸಲನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಈಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,

how-suraj-ganjhu-alias-narayan-ji-a-teacher-became-naxalite-sub-commander
ಸೂರಜ್ ಗಂಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
ಛತ್ರ(ಜಾರ್ಖಂಡ್​​): ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ರಾಜ್ಯದ ಛತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಮಾರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಪ್ರದೇಶದ ಲೋಬ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸೂರಜ್ ಗಂಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಕನಸು ಎಂದಿಗೂ ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ಬದಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಸೇರಿದರು.

ಈಗ ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ನಂತರ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗದೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು 1975ರಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ನಂತರ ಬಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರು.

suraj-ganjhu
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಗಂಜು (ETV Bharat)

"ಅದು 1990ರ ದಶಕ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಚಳುವಳಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿಮಾರಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂದ್ರೇಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಲೋಬ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಸಲರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು. 1993-94ರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಸಿಪಿಐ-ಮಾವೋವಾದಿ ವಲಯದ ಕಮಾಂಡರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಗಂಜು, ತನ್ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಳದೊಂದಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರನ್ನು ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು".

"ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಕುಲದೀಪ್ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

suraj-ganjhu
ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಗಂಜು (ETV Bharat)

ಮುಂದೆ, ಸೂರಜ್ ತನ್ನ ಬೋಧನಾ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಪರಸ್ನಾಥ್‌ನ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ) ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಜಂಟಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂಚುದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಈ ಹೋರಾಟವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದು, ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಾವೋವಾದಿ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರಿತುಕೊಂಡರು.

suraj-ganjhu
ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರಜ್ ಗಂಜು (ETV Bharat)

"ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಕಾಡು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರದಿಂದ ನುಡಿದರು.

1993-94ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಸೂರಜ್ ಸಿಪಿಐ (ಮಾವೋವಾದಿ)ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪ-ವಲಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದರು. ಆದರೆ, 2005ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳು ಸೂರಜ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು.

suraj-ganjhu
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರಜ್ ಗಂಜು (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಸೂರಜ್ ಹಿಂಸೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಲೋಬ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾವೋವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ನೆನಪಿನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

"ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನ್ನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ ಅವರು ತನಿಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ" ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

suraj-ganjhu
ಸೂರಜ್ ಗಂಜು (ETV Bharat)

"ನಾನು ನಕ್ಸಲೀಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. EGS ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಂತರ ಖಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರಾದರು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕನಸು ಛಿದ್ರ: "ಸೂರಜ್ ಅವರು ತಂದೆ ರೂಪನ್ ಗಂಜು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ನಕ್ಸಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಈಗ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವೇ ಇದೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಉದ್ದಗಲ ನಕ್ಸಲ್‌ವಾದ ಹರಡಿದ್ದ ರಘುನಾಥ್ ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಕನ' ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌!

