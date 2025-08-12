ETV Bharat / bharat

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ NPC ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಖುಷ್ಬೂ ನಾಗ್​ ಅವರು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್​ ಖುಷ್ಬೂ ನಾಗ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 12:51 PM IST

ನಾರಾಯಣಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಗನ್​ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ನಕ್ಸಲ್​ ವಾದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಬಸ್ತಾರ್. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಬಸ್ತಾರ್​ಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಸ್ತಾರ್​ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿ ಖುಷ್ಬೂ ನಾಗ್ ಅವರು ಹಳೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಮತ್ತು ಪವರ್​ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಖುಷ್ಬೂ ಅವರಿಗೆ ಇತರರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ತಾನು ವಂಚಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ತಂದೆ. ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ ಮಗಳ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ತಂದೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಜೊತೆಗಿನ ತಾಯಿಯ ಹೋರಾಟ, ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು.

Young powerlifter Khushboo
ಮಹಿಳಾ ಪವರ್​ ಲಿಫ್ಟರ್​ ಖುಷ್ಬೂ (ETV Bharat)

ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜಿಮ್​ಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮಹೋದರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು ಜಿಮ್​ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. "ಜಿಮ್​ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಗಮನ, ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖುಷ್ಬೂ.

"ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಹಾಗೂ ಪವರ್​​ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಮಹಿಳೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಜನರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Young powerlifter Khushboo
ಮಹಿಳಾ ಪವರ್​ ಲಿಫ್ಟರ್​ ಖುಷ್ಬೂ (ETV Bharat)

ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಯುವತಿ: ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಿಮ್​ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖುಷ್ಬೂ ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬೆಂಬಲವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು.

ಖಷ್ಬೂ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ: ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಮತ್ತು ಪವರ್​ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್​ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 470 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Young powerlifter Khushboo
ಮಹಿಳಾ ಪವರ್​ ಲಿಫ್ಟರ್​ ಖುಷ್ಬೂ (ETV Bharat)

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ NPC ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಖುಷ್ಬೂ ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳು ಜನ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಈಗ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೇ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೇ ಹುಡುಗಿಯರು ಜಿಮ್​ಗೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯುವತಿಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.

Young powerlifter Khushboo
ಮಹಿಳಾ ಪವರ್​ ಲಿಫ್ಟರ್​ ಖುಷ್ಬೂ (ETV Bharat)

ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು, "ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

