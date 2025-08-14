ETV Bharat / bharat

ನಾಯಿಗಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಉಪಟಳ ಹೇಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಂದಾದ ಸಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿವೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 1:39 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಬೀದಿ' ರಂಪಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು, ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ? ಅವುಗಳ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾದ ರೇಬೀಸ್ ಸಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು? ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ? (ETV Bharat)

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ?: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.53 ಕೋಟಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಅವು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ (146 ಕೋಟಿ) ಸುಮಾರು 1 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2,059,261 ಶ್ವಾನಗಳಿವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ 1,734,399, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 1,276,399 ಶ್ವಾನಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ 9.31 ಲಕ್ಷ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 6.96 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4.71 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಟಾಪ್​
ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಟಾಪ್​ (ANI)

ಟಾಪ್​ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು:

ರಾಜ್ಯಗಳುಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ2059261
ಒಡಿಶಾ1734399
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ1276399
ರಾಜಸ್ಥಾನ1275596
ಕರ್ನಾಟಕ1141173
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ1140165
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ1009076
ಗುಜರಾತ್931170
ಬಿಹಾರ696142
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ471884

ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಟಾಪ್​: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1.36 ಲಕ್ಷ ಶ್ವಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 55,462, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 50,799, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ 24,827, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 21,146, ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 10,553 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯು 2023 ರ ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಹೆಚ್ಚು?
ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಹೆಚ್ಚು? (GETTY IMAGES)

ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಟಾಪ್

ನಗರಗಳು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬೆಂಗಳೂರು1.36 ಲಕ್ಷ
ದೆಹಲಿ55,462
ಮುಂಬೈ50,799

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಮಣಿಪುರ, ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ. ಅತಿಕಡಿಮೆ ಶ್ವಾನಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ 69, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 342 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ.

ರೇಬೀಸ್ ಸಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು?
ರೇಬೀಸ್ ಸಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು? (ETV Bharat)
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿ ಪ್ರದೇಶನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮಣಿಪುರ00
ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೇಲಿ00
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ00

ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 246(3) ನೇ ವಿಧಿಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 243 (W) ಮತ್ತು 246 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ABC) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಹೆಚ್ಚು?: ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2022 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 89 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ 21.8 ಲಕ್ಷ, 2023 ರಲ್ಲಿ 30.5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ 37.1 ಲಕ್ಷ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಘಟನೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ.

ಟಾಪ್​ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು:

ರಾಜ್ಯಗಳುನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು (2022-2024)
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ1351155
ತಮಿಳುನಾಡು1286658
ಗುಜರಾತ್840737
ಕರ್ನಾಟಕ757565
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ649680
ಬಿಹಾರ647683
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ585291
ತೆಲಂಗಾಣ333935
ರಾಜಸ್ಥಾನ332105
ಒಡಿಶಾ325036

2022-2024ರ ನಡುವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (13.5 ಲಕ್ಷ), ತಮಿಳುನಾಡು (12.8 ಲಕ್ಷ), ಗುಜರಾತ್ (8.40 ಲಕ್ಷ), ಕರ್ನಾಟಕ (7.57 ಲಕ್ಷ), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (6.49 ಲಕ್ಷ), ಬಿಹಾರ (6.47 ಲಕ್ಷ), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (5.85 ಲಕ್ಷ), ತೆಲಂಗಾಣ (3.33 ಲಕ್ಷ), ರಾಜಸ್ಥಾನ (3.33 ಲಕ್ಷ), ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ 3.25 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಇನ್ನು ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ರೇಬೀಸ್ ಸಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು?: ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ರೇಬೀಸ್‌ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 59 ಸಾವಿರ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2022 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 125 ಜನರು ರೇಬೀಸ್‌ನಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (35), ಕರ್ನಾಟಕ (12), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (9), ತಮಿಳುನಾಡು (9), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (9), ಬಿಹಾರ (6), ಮಣಿಪುರ (6), ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ (5), ಮೇಘಾಲಯ (5), ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (4) ಸಾವಾಗಿದೆ.

ಟಾಪ್​ ಟೆನ್​ ರಾಜ್ಯಗಳು:

ರಾಜ್ಯಗಳುರೇಬಿಸ್​​ನಿಂದ ಸಾವು (2022-2024)
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ35
ಕರ್ನಾಟಕ12
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ9
ತಮಿಳುನಾಡು9
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ9
ಬಿಹಾರ6
ಮಣಿಪುರ6
ಹಿಮಾಚಲ5
ಮೇಘಾಲಯ5
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ4

ಇಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್‌ ಶೂನ್ಯ ಸಾವು: 2022 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ, ಭಾರತದ 9 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 5 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಬೀಸ್ ಸಾವು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರೇಬೀಸ್ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

