Train Travel Classes : ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್​ ಎಸಿ ಕೋಚ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 1A, 2A ಮತ್ತು 3A ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋಚ್​​​ಗಳಿವೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಕೋಚ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ 3E ಎಂಬ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು EA ಎಂಬ ಕೋಚ್​ಗಳು ಇರುವುದು ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕೋಡ್‌ಗಳು ಯಾವ ಕೋಚ್​(ಕ್ಲಾಸ್​)ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ? ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್​ಗಳಿವೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್​ ಎಸಿ (1A): ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅನ್ನು 1A ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 4 ಅಥವಾ 2 ಬರ್ತ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪರ್​ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಲೋಯರ್​ ಬರ್ತ್‌ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2 ಬರ್ತ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಪ್ ಎಂದು ಮತ್ತು 4 ಬರ್ತ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್​ ಎಸಿ (2 AC): ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್​ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಟು ಟೈರ್​ ಎಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 45 ರಿಂದ 54 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸೀಟುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು A ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ A1, A2 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ A2 26 ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್​ ಎಸಿ (3 AC): ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್​ ಇದು. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3 ಎಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ 64 ರಿಂದ 72 ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು B, B1, B2 ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಚ್ ಪೊಸಿಷನ್​ನನ್ನು B1, B2 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ (3E): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಚ್​ಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಥರ್ಡ್ ಎಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 72 ರಿಂದ 81 ಬರ್ತ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗರೀಬ್​ರಥ​, ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಚೆನ್ನೈ-ಹೌರಾ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಫಲಕ್​ನುಮಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಂತಹ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು M1, M2 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ (SL): ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಈ ಕೋಚ್​ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಚ್​ನಲ್ಲಿ 72 ರಿಂದ 81 ಬರ್ತ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಬರ್ತ್‌ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು S ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. S1, S2, S3 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ರೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು SE ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್​ (EC): ಇದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್​ನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆ ಎಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬರ್ತ್‌ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. E ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.