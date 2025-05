ETV Bharat / bharat

ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಯುವ ಪಶುವೈದ್ಯ; ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಗಳ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯದಾತ; ₹1,200 ರಿಂದ ₹25 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಬೆಲೆ! - EXOTIC BREEDS OF PIGEONS

ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮನೀಶ್ ಬೋರಾ ( ETV Bharat )

ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗೇಟ್​ವೇ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯ ಡಾ.ಮನೀಶ್ ಬೋರಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಒಲುಮೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಾರಿವಾಳದ ತಳಿಗಳ ಸಂಕುಲವನ್ನೇ ಇವರು ಪೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನಿನಾದ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಡಾ.ಮನೀಶ್​ ಬೋರಾರ ಮನೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿವೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಿನಿಯಿಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪಾರಿವಾಳದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೋರಾ, ಇಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಬೋರಾ ಸಾಕಿರುವ ಪಾರಿವಾಳ ತಳಿ (ETV Bharat) ನವಿಲಿನ ಸೊಬಗು ಹೊಂದಿರುವ ಮಸಕ್ಕಲಿ ಎಂಬ ಪರಿವಾಳಗಳ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಇವರ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಪಂಚ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು 20 ಬಗೆಯ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ತಳಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಮನೀಶ್ ಬೋರಾ ಸಾಕಿರುವ ಪಾರಿವಾಳ ತಳಿ (ETV Bharat) ಜಾಕೋಬಿನ್, ಚೈನೀಸ್ ಬೌಲ್, ಕ್ಯಾಪುಚಿನ್, ಹಳೆಯ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ರಾಪರ್, ಫ್ರಿಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಬೊಖಾರಾ ಟ್ರಂಪೆಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಹೋಮರ್​ನಂತಹ ಹಲವು ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬೋರಾ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಗರಿ ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಂಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಶತಮಾನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ.

