ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ: ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದ ತಂದೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ- ಯುವಕನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ಪ್ರಕರಣ! - HONOR KILLING

ಯುವತಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್​ ಕಾರ್ಪಸ್​ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Dantia village in Tarad, Banaskantha
ಬನಸ್ಕಾಂತದ ಟ್ರಾಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದಾಂಟಿಯಾ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)
August 7, 2025

ಬನಸ್ಕಾಂತ, ಗುಜರಾತ್​: ಬನಸ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಗಳ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಕೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬನಸ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಥರಡ್‌ನ ದಾಂತಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಗುಜರಾತ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್​ ಕಾರ್ಪಸ್​ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚೌಧರಿ (18) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವತಿ. ಯುವತಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿ, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದು, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ: ಬನಸ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುವಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್​ ತರಹದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬನಸ್ಕಾಂತ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣವೊದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ, ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವಕನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಹಠ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಯುವತಿ, ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯವರು ಯುವತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್​ ಪೋನ್​ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು: ನಂತರ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಯುವಕ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಥರಡ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅವಳ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯುವಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್​ ಕಾರ್ಪಸ್​ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೀಠ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ​ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯುವತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಂತರ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

