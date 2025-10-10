ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆ!: ಮದುವೆಯಾದ ಹತ್ತೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾವನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಬಾಮೈದ

ETV Bharat / bharat

ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾವನನ್ನೇ ಬಾಮೈದ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

HONOR KILLING
ಕೀರ್ತಿ, ಬಾಮೈದನಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಗಣೇಶ್​ (ETV)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 8:22 PM IST

ಗುಂಟೂರು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎರಡು ಮನಸುಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರೆ ಸುಖ ದಾಂಪತ್ಯ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾದವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಹತ್ಯೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಬಾವನನ್ನೇ ಬಾಮೈದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಾಪಟ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇಮೂರು ಮಂಡಲದ ಯಡವೂರುಕು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುರ್ರಾ ನಾಗ ಗಣೇಶ್‌ ಗುಂಟೂರು ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಪ್ಟ್‌ ಆಪರೇಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ್‌ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ತೆನಾಲಿಯ ಸಮೀಪದ ಕೊಲಕಲೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅಂಜನೀದೇವಿ ಮನೆಗೆ ವಧು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಗಣೇಶ್‌, ಕೀರ್ತಿ ಫೋನ್‌ ನಂಬರ್‌ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳದೆ ಅಮರಾವತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ನವ ದಂಪತಿ ನಲ್ಲಪಾಡು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಯುವತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಯುವತಿ ಅಣ್ಣ ದುರ್ಗಾರಾವ್, ಗಣೇಶ್‌ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದ. ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ತಲೆಕೆಡಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಿಯಾ ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರ್ಗಾರಾವ್ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ: ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣೇಶ್​ ಬಯಸಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ದುರ್ಗಾರಾವ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಗಣೇಶ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ್ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಇಳಿದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ, ದುರ್ಗಾರಾವ್ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಗಣೇಶ್​ನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಹತ್ತೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು, ಇತ್ತ ಪತ್ನಿ ಕೀರ್ತಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿ ದುರ್ಗಾರಾವ್ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಾವನನ್ನು ದುರ್ಗಾರಾವ್​ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ದುರ್ಗಾರಾವ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಗಣೇಶ್, ದುರ್ಗಾರಾವ್​ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ದುರ್ಗಾರಾವ್​ಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಣೇಶ್​ನನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಗುಂಟೂರು ಪೂರ್ವ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

