ಗುವಾಹತಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳಂಕವು ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಜಹ್ನಾಬಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ದುರಂತವನ್ನೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳಂಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಜಹ್ನಾಬಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮಗಿರುವ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಮಾಜವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಹಿತಕರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಆಕೆಗೆ ಬದುಕಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ತನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕ್ರೂರ ಉತ್ತರವೇ ದೊರೆಯಿತು. ನಂತರ, ಜಹ್ನಾಬಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16, 1976 ರಂದು ನಾಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪೂರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಹ್ನಾಬಿ, 7 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸೋಂ (ULFA) ನ ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಳಿ ಬೆಳೆದರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1993 ರಲ್ಲಿ ಗುವಾಹತಿಯ ರಾಜ್ಗಢದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದ ವರನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಏಡ್ಸ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಬಳಿಕ ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು ಅವರ ಮಗಳು 1998 ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಳು.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಕುಟುಂಬ: "ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸಲು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಹತಾಶಳಾಗಿರಬೇಕು?" ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಃಖ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರೇ ಪತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಳಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಜಹ್ನಾಬಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತಾಯಿತು. ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅವರು, ಕಿರಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
"ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಕಂಪುರ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಸ್ಸೋಂ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು 2002 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅಸ್ಸೋಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ (ANP+) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು HIV ಪೀಡಿತ ಜನರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ಇದು 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು HIV/AIDS ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜಹ್ನಾಬಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯು ಗುವಾಹತಿಯಲ್ಲಿ HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನಾಥರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಘನತೆ ಇದೆ.
ಹೆಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕನಸು: ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇದೆ. "HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಹ್ನಾಬಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಸ್ಸೋಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನರು HIV ಪೀಡಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. COVID-19 ರ ನಂತರ, ಅಸ್ಸೋಂನಾದ್ಯಂತ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು HIV-ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಹ್ನಾಬಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಂಟಿರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
"ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ ART ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ವೆಚ್ಚವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದನ್ನು ಭರಿಸಲಾರವು. ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಅದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮದುವೆ ಮುನ್ನ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ: ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಕಡ್ಡಾಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಹ್ನಾಬಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. "HIV ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲೇ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ರಹಸ್ಯವು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಜಹ್ನಾಬಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಘನತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮೌನವಾಗಿ ಬಳಲಬಾರದು " ಎಂದು ಅವರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ: ಹಲವು ಸೋಂಕಿತರಿಗೂ ಆಸರೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಧಕಿ