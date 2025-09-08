ETV Bharat / bharat

ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂದರ್ಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ MGU 'ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್'

ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು 'ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

RARE ROCK GARDEN
MGU ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read

ನಲ್ಗೊಂಡ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (MGU) ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು 'ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ರಾಕ್​ ಗಾರ್ಡನ್​​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೇಮ್​​ಸಾಗರ್, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ(ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್​)ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರು, ಮೂಲ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಎಂ. ಆಂಜನೇಯುಲು ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಕಿಂಬರ್ಲೈಟ್ ಬಂಡೆಗಳು, ವಜ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಜ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಂಪ್ರೊಯಿಟ್ ಶಿಲೆಗಳು, ವಜ್ರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ವಿಧ. ಇದು 2,500 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ 550 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಮಿಗ್ಮಟೈಟ್ ಶಿಲೆಗಳು, ಇವು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಿಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪ ಕಾಂಗ್ಲೋಮರೇಟ್ ಶಿಲೆಗಳು, ಈ ರಚನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಲ್ದುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಇದು ಉದ್ಯಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ: ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯಾನವು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖನಿಜ ಸಂಯೋಜನೆ, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಂರ್ದಶಕರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು. ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿವಾಗಿದೆ. ತರಗತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

