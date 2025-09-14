ಹಿಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲ, ಮಿತ್ರ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ETV Bharat / bharat

ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ (IANS)
Published : September 14, 2025 at 6:02 PM IST

ಗಾಂಧಿನಗರ(ಗುಜರಾತ್): ಹಿಂದಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 2025ರ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಮತ್ತು 5ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಜಭಾಷಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹಿಂದಿ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲ, ಒಡನಾಡಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಬದಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಬೇರುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್ ಮುನ್ಶಿ ಮತ್ತು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ದೆಹಲಿಯ ಹೊರಗೆ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ರಾಜಭಾಷಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಇದು ಭಾಷಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹಿಂದಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಚಿವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಭಾಷೆಯೂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತ ರಚಿಸಲು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು, ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಮೆಟಾ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4,850 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೆಟಾ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 4,850 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೆಟಾದಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಡಾಲರ್​ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಥೆ ಬರೆಯುವುದು, ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಭಾಷಾ ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವುದು ಮೆಟಾದ ಗುರಿ. ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ 2025ಗಾಂಧಿನಗರ ಗುಜರಾತ್AMIT SHAHINDIAN LANGUAGESHINDI DIWAS

