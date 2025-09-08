ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಿವು!
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 8, 2025 at 5:26 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶಿಮ್ಲಾದ ಪೀಟರ್ಹೋಫ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಖು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರೋಹಿತ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ - ಚಾಲಿತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂ, ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ. 99.02ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಶೇಕಡಾ 98.02ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಶೇಕಡಾ 97.3ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ತ್ರಿಪುರ ಶೇಕಡಾ 97.3 ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 78 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಣೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 98.73 (ಸುಮಾರು 99.02) ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2022-2025ರಲ್ಲಿ 'ಉಲ್ಲಾಸ್-ನವ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2023-24 ಮತ್ತು 2024-25ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ FLNAT (ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ)ಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43,885 ಕಲಿಯುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸದ್ಯದ (2024-25) ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು 78 ಲಕ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಆಗ 56,960 ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಹೊಂದಬೇಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಚೌಹಾಣ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ.
ಪ್ರತಿ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 1951ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ 7.98ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12.97 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 2.49 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದರು. 1961ರಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 21.30ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 32.30 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 9.50 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದರು. 1971ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 31.96ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 43.19 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 20.23 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದರು. 1981ರಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 42.48 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶೇಕಡಾ 64.27 ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶೇಕಡಾ 37.72ರಷ್ಟಿತ್ತು. 1991ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 63.54ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶೇಕಡಾ 75.35 ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶೇಕಡಾ 52.13ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2001ರಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 76.05ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 85.06 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 67.04 ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2011ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 82.80ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 89.53 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಶೇ. 75.93 ಮಹಿಳಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸರಳವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾದ ಲಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ - ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಿವು: ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಂದರೆ 100% ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 95% ಸಾಕ್ಷರತೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶವು ಶೇ. 95ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರವಾದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 82.80 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸದ್ಯದ (2024-25) ಅಂದಾಜು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ. 88 ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಪುರುಷರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 89.53 ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 75.93ರಷ್ಟಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಷಯ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಠಾಕೂರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನ: ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹಮ್ಮಿದ ಕೇರಳ: ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಘೋಷಣೆ