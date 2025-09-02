ಶಿಮ್ಲಾ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಹಿಮಾಚರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಭೂ ಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನದಿಗಳು ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಣ್ಮರೆಯಾದವರ ಕುರಿತು ಆಂತಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ ₹3158.04 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯೇ 101.2 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ನಿರಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1231.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹298.23 ಕೋಟಿ, ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ ₹738.07 ಕೋಟಿ, ಲಾಹೌಲ್ ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ₹37.20 ಕೋಟಿ, ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ₹428.79 ಕೋಟಿ, ಸಿರ್ಮೌರ್ನಲ್ಲಿ ₹148.94 ಕೋಟಿ, ಸೊಲನ್ನಲ್ಲಿ ₹173.07 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಉನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹601.80 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾದ ಹಾನಿ
(20 ಜೂನ್ 2025- 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025)
|ಜಿಲ್ಲೆ
|ಹಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
|ಮಂಡಿ
|1231.64
|ಕಾಂಗ್ರಾ
|1062.02
|ಬಿಲಾಸ್ಪುರ
|298.23
|ಚಂಬಾ
|422.84
|ಹಮೀರ್ಪುರ
|559.67
|ಕಿನ್ನೋರ್
|133.25
|ಕುಲ್ಲು
|738.07
|ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿ
|37.20
|ಶಿಮ್ಲಾ
|428.79
|ಸಿರ್ಮೌರ್
|148.94
|ಸೋಲನ್
|173.07
|ಉನಾ
|601.80
|ಒಟ್ಟಾರೆ
|3158.04
326 ಜನರ ಸಾವು: ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಭೂ ಕುಸಿತ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ವರೆಗೆ 362 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 41 ಮಂದಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, 385 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 4,196 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 861 ಕಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದು, 3,335 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ 3,813 ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದು, 471 ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.
1281 ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ₹1776.12 ಕೋಟಿ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ₹1,281 ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ₹1101.11 ಕೋಟಿ ಮಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 790 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ₹11.45 ಕೋಟಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ₹27.43 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ₹139.46 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಇಲಾಖಾವಾರು ಹಾನಿ ವಿವರ
(20 ಜೂನ್ 2025- 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025)
|ಇಲಾಖೆ
|ಹಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
|ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
|1776.12
|ಜಲಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆ
|1101.11
|ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
|11.45
|ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
|27.43
|ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ
|139.46
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 858.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 852.2 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 39 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ 618.9 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ.
- ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1158.3 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 957.7 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂ ಶೇ. 32 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
- ಹಮೀರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1252.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 48 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
- ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1633.4 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 16 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
- ಕಿನ್ನೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 252 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 850.4 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 87 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ
- ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ 196.1 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
- ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1592.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1061.3 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 104 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
- ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1453.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
- ಸೋಲನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1240.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 69 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಉನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1396.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 72 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್: ಇಂದು ಕೂಡ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶಿಮ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರಾ, ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಮೌರ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉನಾ, ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್, ಹಮೀರ್ಪುರ್, ಚಂಬಾ, ಕುಲ್ಲು, ಶಿಮ್ಲಾ, ಸೋಲನ್, ಕಿನ್ನೌರ್ ಮತ್ತು ಲಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
