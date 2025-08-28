ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರವು ಸ್ವತಃ ಅದ್ಭುತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೈಪುರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯೂ ನೀವು - ಕಂಡು ಕೇಳಿರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್' ಕಥೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಎಂಐ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ಲೇನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಯದ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ 1970 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಮೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವೇಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಜೈಪುರದ ಅದೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್; ಇಲ್ಲಿ 1970 ಮತ್ತು 80 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಟ್ ಆಟದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಗಳನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ.
1962ರ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಂಐ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು 1963ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಬರಹಗಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವೂ ಆಯಿತು. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ .
ಭೈರೋನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಫಿ ಹೀರಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇ ಹೌದು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೈರೋನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಂಡಿತ್ ನವಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 70, 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರಹಗಾರರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ವೃದ್ಧರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಫ್ ಹುಸೇನ್ ಕಾಫಿ ಹೀರಿದ್ದರು: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಎಂಎಫ್ ಹುಸೇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ನ ಕಾಫಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2004 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಜವಾಹರ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ನ ಎರಡನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜವಾಹರ್ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ : ಇಂದು ಜೈಪುರದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಹಳೆಯ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುವ ಸಂಜೀವ್ ಗಾರ್ಗ್, ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ: ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಜಾದೌನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ವೃದ್ಧರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು 65 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್. ಭೈರೋನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್, ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ವಿಷಯ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ತಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಟರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ: ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಕುಲದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ 10-12 ಸೊಸೈಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್. ಅವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜೈಪುರದ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ದೆಹಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೂಗಲ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪಯಣ: 25 ಲಕ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ