ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಡಬಿಡದೇ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ; ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರದಂತೆ ಸೂಚನೆ - HEAVY RAINS IN MUMBAI

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂದು ಶಾಲೆ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 12:58 PM IST

2 Min Read

ಮುಂಬೈ: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಅಂದೇರಿ ಸಬ್​ವೇ ಮತ್ತು ಲೋಖಾಂಡ್​ವಾಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು, ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರೈನ್​ಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡೆ - ತಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈಲುಗಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ವಿಳಂಬ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​: ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಥಾಣೆ ಮತ್ತು ರಾಯಗಢ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಸೋಮವಾರ ಭಾರೀಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ರೆಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಧುದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರದಿಂದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುರಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 37 ಮಿ.ಮೀ, 39 ಮಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 29 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರವಾಗಿರುವ ಚೆಂಬೂರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ 65 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ್​ನಲ್ಲಿ 50 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಗರ, ಪಾಲ್ಘರ್, ರಾಯ್‌ಗಢ, ರತ್ನಗಿರಿ, ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ಮುಂಬೈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

