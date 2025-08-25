ETV Bharat / bharat

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ: 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್​ ​

ರಾಜ್ಯದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಹೌಲ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಪ್ಖಿಲಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಮ ಮಳೆ ಸುರಿದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ (ETV Bharat)
ಶಿಮ್ಲಾ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ವರುಣಾರ್ಭಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಕಂಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಚಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆರೆಂಜ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್​ 31ರ ವರೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಲಹೌಲ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಖಿಲಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಮ ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಮನಿಮಹೇಶ್​ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 17ರಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 15ರವರೆಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರ್ಮೌರ್​ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್​ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಾಣಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಮಿರ್ಪುರ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಹಸಿಲ್​ ಕಚೇರಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿವೆ. ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುತಿಕಂಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಶಾಲಾಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಲಸ್ಪುರ್​, ಹಮಿರ್ಪುರ್​, ಮಂಡಿ, ಕಂಗ್ರಾ, ಕುಲ್ಲು, ಚಂಬಾ, ಉನೊ ಮತ್ತು ಸೊಲನ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಡಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಗ್ರಾ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಹೆಮ್​ರಾಜ್​ ಭೈರ್ವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸೋಮವಾರ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮರ ಧರೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದು, ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​ನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಜೀವ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇತರ ಏಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಮ್ಲಾ, ಸುದರ್ನಗರ್​, ಕಂಗ್ರಾ, ಪಲಂಪುರ್​, ಜೊತ್​​, ಮುರಾರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಭುಂತಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.

