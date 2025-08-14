ETV Bharat / bharat

ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ದೆಹಲಿ; ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2025 at 1:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಆರೇಂಜ್​ ಆಲರ್ಟ್​​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರ 13.1 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್​ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಂ 49.4 ಮಿ. ಮೀ, ಲೋಧಿ ರಸ್ತೆ 12 ಮಿ.ಮೀ, ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನ 9 ಮಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಪುಸಾ 5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, 23.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್​ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ: ಲಜಪತ್ ನಗರ, ರೋಹ್ಟಕ್ ರಸ್ತೆ, ಆನಂದ್ ಪರ್ಬತ್, ಜಹಾಂಗೀರ್‌ಪುರಿಯ ಜಿಟಿಕೆ ಡಿಪೋ, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ಹಳೆಯ ಜಿಟಿ ರಸ್ತೆ, ಮಥುರಾ ರಸ್ತೆಯ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಮೂಲ್‌ಚಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧೌಲಾ ಕುವಾನ್-ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಲಜಪತ್ ನಗರದ ಬಳಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಜಲಾವೃತ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಧೌಲಾ ಕುವಾನ್-ಗುರುಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಡಿಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳು ಭಾಗಶಃ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಬ್ರೊತೊ ಪಾರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಔಟರ್​ ರಿಂಗ್​ ರೋಡ್​, ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್​ 20, ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸರು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಟಿಕೆ ಡಿಪೋ, ಜಹಾಂಗೀರ್‌ಪುರಿ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಳೆ ಜಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಳೆ ಜಿಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ ಎಎಪಿ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಹೊರತಾಗಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎಪಿ ದೆಹಲಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

