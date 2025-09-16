600 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಕಾಲಿನ ನರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು
ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ರಹಿತ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನಡೆಸಿ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ರಹಿತ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿಯೋನಾಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ.ಭವಾನಿ ದೀಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ಸುದೀಪ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟೋಲಿಚೌಕಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ಕೇವಲ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು 97 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಯೋನಾಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ (ಎನ್ಐಸಿಯು) ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಡಕ್ಟಸ್ ಆರ್ಟೆರಿಯೊಸಸ್ (ಪಿಡಿಎ) ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪಿಡಿಎ ಸಮಸ್ಯೆ?: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಡಕ್ಟಸ್ ಆರ್ಟೆರಿಯೊಸಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತನಾಳವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ನಾಳವು ಜನನದ ನಂತರ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಪಿಡಿಎ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 80 ರಷ್ಟು ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಜನನ ಶಿಶುಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಡಿಎ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲಿನ ನರದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಅವಧಿಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಮದುವಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಕೇವಲ 600 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿನ ನರದ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಕೇವಲ 1.2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ 'ಪಿಕ್ಕೊಲೊ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು PDA ಮುಚ್ಚಲು ಕಾಲಿನ ಅಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಮಗು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಮಗು ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ, ಎನ್ಐಸಿಯು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಭವಾನಿ ದೀಪ್ತಿ, ಡಾ. ಸಿಂಧು ಮಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಮಗುವನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಪಿಡಿಎ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಮಗು ಸಹಜವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಗುವಿನ ತೂಕ 2.45 ಕೆಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
