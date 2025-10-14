ETV Bharat / bharat

ಹಸಿರು ತೋಟದ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ: ಪರಿಸರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪೂರಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫುಲ್​ ಖುಷ್!

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಸಿರು ತೋಟದ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 14, 2025

ಅದಿಲಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇಂದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಿಲಾಬಾದ್​ ಪಟ್ಟಣದ ಹಮೀದ್​ಪುರ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಕಲಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಸೊಬಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಸಿರು ಕಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಸ್ಲಾಂ.

ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ: 2020ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿವಹಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 65 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಕಳೆಗುಂದಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅಸ್ಲಾಂ ಉದ್ಯಾನ ತರಗತಿಗಳ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೆಣೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿರು ತೋಟದ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ (ETV Bharat)

ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯಂತೆ ನೇಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀರೇಕಾಯಿ, ಬೀನ್ಸ್​, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಪುದೀನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಪೇರಲ, ಮಾವು ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ತರಕಾರಿ ಬಳಸಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿ: ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ತರಕಾರಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಸಿರು ತೋಟಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವೂ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 170 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಮೀದ್​ಪುರದ ಈ ಹಸಿರು ತೋಟದ ಶಾಲೆಯ ಕಲಿಕೆಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

