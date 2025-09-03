ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಸಿಜಿ 2ಡಿ ಏಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಹೆಲ್ತ್ ಎಟಿಎಂ ಎಂಬ ನವೀನ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೋಗಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಂಗ್ ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಮಲಕ್ಪೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಮೇಲೆ ರೋಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸಿಜಿ, ಹೆಚ್ಬಿಎ1ಸಿ, ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಯಂತ್ರವು ಕಿವಿ, ಗಂಟಲು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, "ಸಚಿವ ದಾಮೋದರ ರಾಜನರಸಿಂಹ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಪಿಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇ ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯಂತ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಎಟಿಎಂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರೋಗಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಇಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ, ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆರೋಗ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
