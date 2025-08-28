ಚಂಡೀಗಢ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,100 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಲಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸೈನಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಲಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಉಪಾದ್ಯಾಯರ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿ 2,100ರೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 23 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಇರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 19 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು: ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೂವರು ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧವಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ವಯಸ್ಸು 60 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಮ್ಮಾನ್ ಭತ್ಯೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋಜನೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 2,100 ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
