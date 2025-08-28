ETV Bharat / bharat

ಹರಿಯಾಣ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,100 ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಿಂದ ಜಾರಿ; ಸಿಎಂ ಸೈನಿ ಘೋಷಣೆ - DEEN DAYAL LADO LAKSHMI YOJANA

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ರೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

haryana-to-implement-deen-dayal-lado-lakshmi-yojana-eligible-women-to-get-rs-2100-monthly-aid
ನಯಾಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೈನಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read

ಚಂಡೀಗಢ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,100 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ದೀನ್​ ದಯಾಳ್​​ ಲಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 25ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸೈನಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀನ್​ ದಯಾಳ್​ ಲಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ದೀನ್​ದಯಾಳ್​ ಉಪಾದ್ಯಾಯರ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿ 2,100ರೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 23 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಇರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 19 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು: ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೂವರು ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧವಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ವಯಸ್ಸು 60 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಮ್ಮಾನ್ ಭತ್ಯೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಗೆಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋಜನೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 2,100 ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ :​ ಶನಿವಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಾಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜ್ಯ ತೊರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ': ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಚಂಡೀಗಢ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,100 ರೂ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ದೀನ್​ ದಯಾಳ್​​ ಲಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 25ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಸೈನಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀನ್​ ದಯಾಳ್​ ಲಾಡೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ದೀನ್​ದಯಾಳ್​ ಉಪಾದ್ಯಾಯರ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿ 2,100ರೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 23 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹಿತ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನ ಇರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 19 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು: ಈ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೂವರು ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೈನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧವಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ವಯಸ್ಸು 60 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಮ್ಮಾನ್ ಭತ್ಯೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಗೆಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋಜನೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 2,100 ರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ :​ ಶನಿವಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಚಾಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಜ್ಯ ತೊರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ': ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA LADO LAKSHMI YOJANADEEN DAYAL LADO LAXMI YOJANAMONTHLY ASSISTANCE FOR WOMENHARYANA CM NAYAB SINGH SAINIDEEN DAYAL LADO LAKSHMI YOJANA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಕೆಸೆಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೆಇಎ: ಇಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ

ಏಕದಿನ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​; ಟಾಪ್​ 100ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ

ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ಇ-ವಿಟಾರಾ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ನೃತ್ಯಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​​​ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.