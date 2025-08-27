ETV Bharat / bharat

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ: ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು - COMPLAINT AGAINST C KRISHNAKUMAR

ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ತಾನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿ​ಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ಕಳುಹಿಸಿ, ಎಲಮರಕ್ಕರದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋವಿಂದನ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ವಿ. ಮುರಳೀಧರನ್, ಎ.ಟಿ. ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಮಮ್​ಕೂಟತಿಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಈ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರಿದ್ದು, ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್: ಈ ಕುರಿತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಈ ದೂರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಟ್ಟುಕಥೆ. ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು 2010 ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಾದ ನಾದಿನಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ನೀಡುವ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದರು. ನಂತರ ನಾದಿನಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2023 ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ನನ್ನ ಮಾವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 2024 ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ವಾರಿಯರ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

