ತಗೊಂಡಿದ್ದು ₹50 ಸಾವಿರ ಸಾಲ, ಕಟ್ಟಿದ್ದು ₹15 ಲಕ್ಷ!; ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ - LOAN HARASSMENT

ಸಾಲ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಮ. ಈ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. 50 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಪಡೆದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪದ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

LOAN HARASSMENT
ಸಾಲದಾತರರ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read

ಮಂಗಳಗಿರಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ಖಾಸಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಡೆದುಕೊಂಡ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲು ಪೀಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ನುಲಕಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿ ಅಡ್ಡಂಕಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಪತಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಲ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಮ: ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ ವಂಚಕರ ಶೋಷಣೆಯು ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ ಎಂಬುಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಅಡ್ಡಂಕಿ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡ ಮೂಲದ ಕಾಲ್ ಮನಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ದುಕ್ಕ ಶ್ರೀನು ಮತ್ತು ದುಕ್ಕ ವೇಣು ಅವರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯೇ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ನೀಡಲು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕೀಳು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೆತ್​ನೋಟ್​ ಅನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಜಯವಾಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಳು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಿದವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪತಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಐವರ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲ್​ ಮನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಐದು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ದುಕ್ಕ ಶ್ರೀನು, ದುಕ್ಕ ವೇಣು, ಬಚ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಡೇಡೆಪಲ್ಲಿ ಸಿಐ ವೀರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ; ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನೀವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೇಳಲು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ - 04424640050 (24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅಥವಾ iCall, ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್‌ನ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 9152987821, ಇದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ).

