ಹೈದರಾಬಾದ್: ನಾಳೆ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅದಲ್ಲದೇ ಇದುವರೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 2.13ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Glad to see #HarGharTiranga receiving phenomenal participation across India. This shows the deep patriotic spirit that unites our people and their unwavering pride in the Tricolour. Do keep sharing photos and selfies on https://t.co/uJuh3CXyQS https://t.co/Ua5fHfYFcU— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "#HarGharTiranga ಅಭಿಯಾನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಆಳವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಚಲ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. harghartiranga.com ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:
79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನ ಭಾಗವಾಗಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಯಾರಾದರೂ ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ತೆರೆದು ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
- ಈಗ 'ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್' ಟ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ, "ಟೇಕ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್" ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವೆಬ್ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ Submit ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಅದಾದ ನಂತರ "Generate Certificate" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ Share ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನ, ತಿರಂಗ ಯಾತ್ರೆಗಳು, ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮೇಳಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
