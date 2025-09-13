ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ, ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಮದುವೆ ಮರು ದಿನವೇ ಪರಾರಿ!; ವಿವಾಹದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ವಂಚನೆ!
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 3:10 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 3:19 PM IST
ಹಮೀರ್ಪುರ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಮೀರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸನಾಹಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈತನ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಕೇಶ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ತನಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಮದುವೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2025 ರಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಹುಡುಗಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಅಚ್ಚರಿ ಆಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾದ ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ನಂತರ, ಅದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೊಂದು ಹುಡುಗಿ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ತನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಣ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೇ 29ರಂದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಮರು ದಿನವೇ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದಳು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇವರ ಮೋಸದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಈಗ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡೆಯವರು ಹಮೀರ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಾವು ಮೋಸ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರದ್ದಾರೆ. ತಮಗಾದ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಘಟಿತ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂಜನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಮೀರ್ಪುರ ಎಸ್ಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂನಂ ಮಡಿಯಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಕೂಡ ಹಮೀರ್ಪುರದ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
