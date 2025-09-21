H1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಏರಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕ ವಲಸಿಗರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು H1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ.
H1B VISA: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು H1B ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು H1B ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 71 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಲಸಿಗರೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 56 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರು H1B ವೀಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಕೆಲಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡು H1B ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರು ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ H1B ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಭಾರಿ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳುಹಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ H1B ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಂಪನಿಗಳು ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ (OPT) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರು H1B ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಂಡಿ ಉದುಮುಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತದಿಂದ H-1B ವೀಸಾ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಲಸಿಗ ಅಶೋಕ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. H-1B ವೀಸಾ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಲಸಿಗ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮಲಿನೇನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
