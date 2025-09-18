ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಳಂದದಲ್ಲಿ 6018 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಡಿಲೀಟ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಮತ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 18, 2025 at 12:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಮತಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೀಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಳಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6018 ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಲವು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಂಪಿನ ಮತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಮತಕಳವಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ, ಅಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇಂದಿರಾ ಭವನ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6018 ಮತಗಳ ಡಿಲೀಟ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕುವವರು, ದಲಿತರು, ಒಬಿಸಿಗಳು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ 100ರಷ್ಟು ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಶವನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಳಂದ ಮತವಂಚನೆ: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮತ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮತಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮತ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯಾರೋ ಈ ಮತ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಈ ಮತ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಎಂದು 6 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಿನವರು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ ಗಳವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಕಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಪುರಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತಿದ ಇತರ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
