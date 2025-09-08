ಒಟಿಎ ಗಯಾದಿಂದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕೆಡೆಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಮುಕ್ತಾ ಸಿಂಗ್
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳು ಮುಕ್ತಾ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಚಂಬಲ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
Published : September 8, 2025 at 4:46 PM IST
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) : ಚಂಬಲ್ನಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ವೀರರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೀರರ ನಾಡು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳು ಮುಕ್ತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಚಂಬಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ(OTA)ಯ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೆರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಿಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು: ಮುಕ್ತಾ ಸಿಂಗ್ ಮೂಲತಃ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭಿಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಲನ್ಪುರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ: ಮುಕ್ತಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾನು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಿಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನಗರದ ಎಂಜೆಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಹರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹಿನಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭಿಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹವಾದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನನ್ನ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮೊದಲ ಆಸೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅವಳಿಗೆ 'ಮುಕ್ತಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇಂದು ಆ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮುಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತಾಗೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಾ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಮುಕ್ತಾಗೆ ಈಜು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಕ್ತಾ ಅವರ ಮಾವ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮುಕ್ತ ಅವರ ತಂದೆ ಹರ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಕ್ತಾರನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹರ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಅವರು ಮುಕ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಿಡಿಎಸ್ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಭಿಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಕ್ತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾದುದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ 2 ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವುಮೆನ್ -32 ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ -1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಒಟಿಎಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ಒಟಿಎಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
OTA ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ: ಮುಕ್ತಾ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ OTA ಗಯಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೊದಲು ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ (AUO), ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ (JUO) ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅಂಡರ್ ಆಫೀಸರ್ (BUO) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಾಯಗಳಾದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
OTA ಗಯಾದಿಂದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 6 ರಂದು ಗಯಾ ಒಟಿಎಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ.
ಅವರು ಒಟಿಎ ಗಯಾದಿಂದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕೆಡೆಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 118 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರವಾದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
