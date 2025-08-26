ETV Bharat / bharat

ತ್ರಿಶೂರ್​ನ ಗುರುವಾಯೂರು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಯೇತರ ಮಹಿಳೆ ರೀಲ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ,ತ್ರಿಶೂರ್
Published : August 26, 2025 at 2:53 PM IST

Published : August 26, 2025 at 2:53 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ತ್ರಿಶೂರ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುವಾಯೂರ್​ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಯೇತರ ಮಹಿಳೆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್​ ಜಾಫರ್​ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಮಹಿಳೆ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ವಿವಾದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಜಾಸ್ಮಿನ್​ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯ: ಹಿಂದುಯೇತರ ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವಾಲಯದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕೊಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ರೂಢಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗುರುವಾಯೂರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಒ.ಬಿ.ಅರುಣ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಹಿಂದುಯೇತರ ಮಹಿಳೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮದುವೆ: ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆ, ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಮೀರಾ ನಂದನ್ ಅವರು ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಜು ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೀರಾ ನಂದನ್​ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೀರಾ ಅವರೇ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

