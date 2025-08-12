ETV Bharat / bharat

ಮಹಿಳೆ​ ಎದುರು ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಆರೋಪ: ಟೆಕ್ಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್​ - TECHIE ARREST

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಎದುರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಟೆಕ್ಕಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​

TECHIE-ARREST
ಟೆಕ್ಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್​ (ETV Bharat)
ಗುರುಗ್ರಾಮ್ (ಹರಿಯಾಣ): ಜೈಪುರ್- ದೆಹಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್​ ಚೌಕ್​ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಬ್​ಗಾಗಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಎದುರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಟೆಕ್ಕಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ಆ.11) ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 2 ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಇನ್​ ಫ್ಲ್ಯೂಯನ್ಸರ್​ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮ್​ದ ರಾಜೀವ್​ ಚೌಕ್​ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕ್ಯಾಬ್​ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಭಿಲಾಷ್​ ಕುಮಾರ್ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಎಂಟೆಕ್​ (MTech) ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಕೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್​ 75(2) (ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್​ 78 (ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು) ಅಡಿ ಸಿವಿಲ್​ ಲೈನ್ಸ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಅಭಿಲಾಶ್​ ಕುಮಾರ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ನಗರದ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಅಭಿಲಾಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಲ್​ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುರುಗ್ರಾಮ್​ದ ಸೆಕ್ಟರ್​ 11 ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್​ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇರಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

