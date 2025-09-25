ETV Bharat / bharat

ಗುಜರಾತ್: ನವರಾತ್ರಿ ಗರ್ಭಾ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ; 60 ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬಂಧನ

ಗುಜರಾತ್​​ನ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಹಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Gujarat stone pelting during Garba in Bahial, Police deployment- 60 people arrested
ನವರಾತ್ರಿ ಗರ್ಭಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2025 at 8:32 PM IST

ಗಾಂಧಿನಗರ(ಗುಜರಾತ್​): ಇಲ್ಲಿನ ದೇಹಗಾಮ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಗರ್ಭಾ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಘರ್ಷಣೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (ಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ) ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ದಹೇಗಾಮ್ ವಿಭಾಗದ ಎಎಸ್‌ಪಿ ಆಯುಷ್ಯ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಹೇಗಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ರಿಕ್ತರ ಗುಂಪು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಬಹಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳೂ ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (SRP) ಮತ್ತು 200 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸುಮಾರು 60 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಹಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಗಸ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

