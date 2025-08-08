ಕೆಶೋದ್(ಗುಜರಾತ್): ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಜುನಾಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಶೋದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹರ್ಸುಖ್ಭಾಯ್ ವಾಘಾಸಿಯಾ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಗಿಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು "ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಮ್ಯಾನ್" ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಹರ್ಸುಖ್ಭಾಯ್ ವಾಘಾಸಿಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ಸಜ್ಜೆ ತೆನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಳುಗಳು ಅವನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ತಕ್ಷಣ ಗಿಳಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಳಿಗಳು ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು” ಎಂದರು.
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 8,000 ರಿಂದ 10,000 ಗಿಳಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಗಿಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,000 ರಿಂದ 1,500 ಪಕ್ಷಿಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವುಗಳು ಸೇರಿವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ಆಹಾರಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು: ಹರ್ಸುಖ್ಭಾಯ್ ಸುಮಾರು 330 ಕೆ.ಜಿ ಸಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೇ ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಗಿಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಜ್ಜೆ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹರ್ಸುಖ್ಭಾಯ್ ಅವರ ಗಿಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯು ಗುಜರಾತ್ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
