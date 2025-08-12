ತಾಪಿ (ಗುಜರಾತ್): ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತಾಪಿ ಆಡಳಿತದ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ 'ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇತು - ತಾಪಿ ಕೆ ತಾರೆ' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಾಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ 28 ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕುರಿತು ಕೌತುಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮುಖೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ವಿಜ್ಞಾನ ಸೇತು- ತಾಪಿ ಕೆ ತಾರೆ ಯೋಜನೆ' ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರೂಪಿಸಿರುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ: ಈ ಪ್ರವಾಸವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ 1855ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಚೆನ್ನೈನ ಅರಿಗ್ನಾರ್ ಅನ್ನಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೃಗಾಲಯವೂ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೃಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. 602 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಗಿಡ ಮರದ ಸೊಬಗನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಿಎಂ ಬಿರ್ಲಾ ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಗ್ರಹಗಳು, ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸರಳ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ರಚನೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವೇರಿದರು.
