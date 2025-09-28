ಗುಜರಾತ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೈಲಟ್ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಧಿ ಪರ್ಮರ್
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಧಿ ಪರ್ಮರ್ ಅವರು ಇಂದು ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2025 at 7:57 AM IST
ಗಾಂಧಿನಗರ (ಗುಜರಾತ್) : ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಯುವ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಿ ಪರ್ಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿಧಿ ಹರ್ಷದ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕುಟುಂಬದ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ/ತರಬೇತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ನೆರವಾಗಿದೆ.
ವಿಧಿ ಅವರ ಮಾತು: ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ವೆಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿಧಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, 2023-24 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಪರವಾನಗಿ (ಸಿಪಿಎಲ್) ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನನಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಾನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ₹40,000 ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಸಾಲ ನೆರವು ಯೋಜನೆ?: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 4 ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು 10/12 ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರು ತರಬೇತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೊತ್ತವು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗುರಿಗೆ ಸಾಕಾರ: ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 2047 ರ ವಿಕಿಸಿತ ಭಾರತ್ ಗುರಿಗೆ ಇದು ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ದೃಢವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
