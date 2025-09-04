ನವದೆಹಲಿ: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಬುಧವಾರ ಹಲವಾರು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ 56 ನೇ ಸಭೆಯು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ (ಯುಎಚ್ಟಿ) ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಹ್ವತದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
𝐏𝐌 𝐒𝐡𝐫𝐢 @𝐧𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚𝐦𝐨𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐱𝐭-𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐆𝐒𝐓 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬 𝐢𝐧 𝐡𝐢𝐬 #𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞𝐃𝐚𝐲𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐚𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐑𝐞𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐭. 🇮🇳— BJP (@BJP4India) September 3, 2025
Working on the same principle, the… pic.twitter.com/fcVysYKCDK
ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ಇತರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತರು ಬಳಸುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಶೇ 12 ರಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ: 15HP ಮೀರದ ಸ್ಥಿರ ವೇಗದ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಕೈ ಪಂಪ್ಗಳು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಳಿಕೆಗಳು, ಮಣ್ಣು ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು (1800 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಮಿ-ಟ್ರೇಲರ್ಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಯಂ-ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೃಷಿ ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈ ಬಂಡಿಗಳಂತಹ ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐆𝐨𝐯𝐭’𝐬 𝐛𝐮𝐦𝐩𝐞𝐫 𝐠𝐢𝐟𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧!💰— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) September 3, 2025
GST rates have been slashed across sectors. Here’s how reduced the new GST rates are set to make life easier for the common Indian.#GSTReforms#GSTCouncilMeeting #NextGenGST pic.twitter.com/LilIe3X0Vm
ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಕರಗಳಿಗೂ GST ಇಳಿಕೆ: ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯೆನ್ಸಿಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರೈಡ್, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಹಾರ್ಜಿಯಾನಮ್, ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಬ್ಯೂವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನಾ, ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಗೆರಾದ NPV, ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟುರಾದ NPV, ಬೇವು ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಬೊಪೊಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. 1985 ರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶದ ಅಡಿ ಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಸಹ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಗ್ಗ: ಹಿಂಭಾಗದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ 250 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೃಷಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ರಿಮ್, ಸೆಂಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್, ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಂಪರ್ಗಳು, ಬ್ರೇಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಆಕ್ಸಲ್ಗಳು, ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಾಗಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
UHT ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ನಂತಹ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ GST ದರಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು FMCG ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಲಿದೆ. ದಿನಬಳಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಲೆ - ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ - ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಾಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಈ ಉದ್ಯಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜಾನುವಾರು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: GST ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸುಧಾರಣೆ: ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ದಿನಬಳಕೆಯ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗ!