ದಸರಾ/ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​.. ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಟಿವಿಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗ.. ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ ಅನುಮೋದನೆ - GST BONANZA

ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಈಗ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾ/ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 7:13 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರೊಟ್ಟಿ/ಪರಾಠದಿಂದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ವರೆಗೂ ಅಗ್ಗ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗ ಅಗ್ಗ ಅಗ್ಗ.. ಇದು ಜಿಎಸ್​ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ಧಾರ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾ - ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​ ನೀಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಜಿಎಸ್​ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬುಧವಾರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಆಡಳಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಶೇ. 5 ಮತ್ತು ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸರಕುಗಳು ದರಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ.

ಜೀವವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ (ಕುಟುಂಬ ಫ್ಲೋಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಶೇ. 18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಈಗ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22 ರಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ: ಪ್ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಗುಟ್ಕಾ, ಸಿಗರೇಟ್, ಜರ್ದಾ, ತಯಾರಿಸದ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಮುಂತಾದ ಜಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ: ಅಂತಹ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು COVID ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಹಾಲು, ಚೆನ್ನಾ ಅಥವಾ ಪನೀರ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ರೆಡ್, ಖಾಕ್ರಾ, ಸಾದಾ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಾಠದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಎರೇಸರ್‌ಗಳು, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶಾರ್ಪನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೇ 12/18 ರಿಂದ ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಣ ಬೀಜಗಳು, ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ಅಂಜೂರ, ಖರ್ಜೂರ, ಆವಕಾಡೊ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಾಸೇಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಿಠಾಯಿ, ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಜೆಲ್ಲಿಗಳು, ಎಳನೀರು, ನಮ್ಕೀನ್, 20 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಹಾಲು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 12 ಹಾಗೂ 18 ರಿಂದ ಶೇ 5ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಟೇಬಲ್‌ವೇರ್, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಛತ್ರಿಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಚಣಿಗೆಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ, ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್‌ಗಳು, ಫೇಸ್ ಪೌಡರ್, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವರರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಶೇ 28 ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ GST: ತೆರಿಗೆ ದರವು ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 4,000 ಎಂಎಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 1,500 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 4,000 ಎಂಎಂ ವರೆಗಿನ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.

350 ಸಿಸಿವರೆಗಿನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್​ ಗಳಿಗೂ ಶೇ 28 ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ: 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಎಸಿಗಳು, ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್​ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್​ ಗಳು ಶೇ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: 1,200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೂ 1500 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 4,000 ಎಂಎಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಹಾಗೆಯೇ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಯಾಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವು ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ : ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ​ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

