ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದೇ ಹಿಮಾಚಲದ ಉನಮ್​ ಶಿಖರ ಏರಿದ 11ರ ಪೋರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ನೆಟ್ಟು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು - GRIHITA VICHAR FROM THANE

ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಏರಲು ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಗೃಹಿತಾ ಇಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Grihita Vichar from Thane climbed Mount Unam on Independence Day
ಗೃಹಿತಾ ವಿಚಾರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 11:19 AM IST

ಥಾಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಎಂಬುದು ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಹಾದಿಯನ್ನು 11 ವರ್ಷದ ಪೋರಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯೇ ಗೃಹಿತಾ ವಿಚಾರೆ​​.

ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕಲಿತ ಗೃಹಿತಾ ಇದೀಗ ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಉನಮ್​ ಶಿಖರ ಏರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉನಮ್​ ಪರ್ವತ 20 ಸಾವಿರದ 49 ಅಡಿ ಅಂದರೆ 6,111 ಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರವಿದೆ.

ಗೃಹಿತಾ ವಿಚಾರೆ (ETV Bharat)

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಹೌಲ್ ಸ್ಪಿಟಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಉನಮ್​ ಶಿಖರ ಏರುವ ಮುನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್​​ 12ರಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಗೃಹಿತಾ. ಮರು ದಿನದಂದು ಪರ್ವತ ಏರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ಶಿಖರ ಒರಾಟ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಏರುವುದು ಒಂದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕುಸಿತವಾಗಿ, ಬಲವಾದ ಶೀತ, ಗಾಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಲಭದ ವಿಚಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗೃಹಿತ 6,111 ಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದ ಅಂಚಿನ ಕೊಂಚ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ 5850 ಮೀಟರ್​ವರೆಗೆ ಏರಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5,850 ಮೀಟರ್ (1,9195 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದ ಮೌಂಟ್ ಉನಮ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಣವು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತುಂದಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಗೃಹಿತಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವರ್ಗದವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಿತಾ ಸಾಧನೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗೃಹಿತಾ ವಿಚಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಪರ್ವತವನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 5,895 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಲಕಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಗೃಹಿತಾಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.

ಯಾರಿದು ಗೃಹಿತಾ?: ಥಾಣೆ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಿತಾ ವಿಚಾರೆ, ಘೋಡ್‌ಬಂದರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಗೃಹಿತಾ ತಂದೆ ಸಚಿನ್ ವಿಚಾರೆ ಕೂಡ ಚಾರಣಿಗರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ಗೃಹಿತಾ ಕೂಡ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೋಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಖರಗಳಿಗೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಗೃಹಿತಾ ವಿಚಾರೆ (ETV Bharat)

6 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರಯಾಣ: ಗೃಹಿತಾ 6 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8 ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಿತಾ 8 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲೋನ್) ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೊ ಮತ್ತು 9 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮೌಂಟ್ ಕಿನಾಬಾಲು ಏರುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು: ಗೃಹಿತಾ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಜೀರ್ ಸುಲ್ಕಾ, ನವ್ರಾ ನವ್ರಿ ಸುಲ್ಕಾ, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಕಡ, ಕಲ್ಕರೈ ಸುಲ್ಕಾ, ದಂಗ್ಯಾ ಸುಲ್ಕಾದಂತಹ ಚಾರಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಳೆವಯಸ್ಸಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಿತಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

