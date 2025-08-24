ETV Bharat / bharat

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ- ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ - SHUBHANSHU SHUKLA

ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದನಾದ ನಾನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 24, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಾನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ(ಐಎಎಫ್) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ, ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌) ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಸೆರೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಗರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. 18 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಏಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಕ್ಸಿಯಂ-4 ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಶುಕ್ಲಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. IAF ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಯಂ-4 ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಐಎಸ್‌ಎಸ್) ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ - ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಾನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ(ಐಎಎಫ್) ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ, ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌) ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಸೆರೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಗರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. 18 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಏಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಕ್ಸಿಯಂ-4 ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ನೆರವಾದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಶುಕ್ಲಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. IAF ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶುಕ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಯಂ-4 ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಐಎಸ್‌ಎಸ್) ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ - ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

For All Latest Updates

TAGGED:

ISSಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾIAFAXIOM 4 MISSIONSHUBHANSHU SHUKLA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.