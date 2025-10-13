ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ಬಾಲಕಿಯನ್ನ ತುಳಿದು ಕೊಂದ ಕಾಡಾನೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಾಲ್ಪರೈನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : October 13, 2025 at 1:26 PM IST
ಕೊಯಮತ್ತೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು) : ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಲ್ಪರೈ ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಘೋರ ಅನಾಹುತ ನಡೆಸಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ.
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆನೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ, ಮೃತ ಶವಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಗಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ ಗಜ: ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ವಾಲ್ಪರೈ ಬಳಿಯ ವಾಟರ್ ಪಾಲ್ ಊಮೈಯಾಂಡಿ ಮುಡಕು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುರಿದು ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವಾಲ್ಪರೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದ ಆತಂಕ: ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಟೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಆನೆಯು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಟರ್ಪಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಸಂಸದ ಈಶ್ವರಸಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ವಾಲ್ಪರೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾಡು ಆನೆಯಾದ ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆ ಬಿಡಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಲ್ಪರೈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು: ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಲ್ಪರೈ ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಸೊಬಗಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಆನೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರಣ್ಯದಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದು, ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
