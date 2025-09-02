ETV Bharat / bharat

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೇ ಎಥೆನಾಲ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ - GOVT PERMITS TO MAKE ETHANOL

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಥೆನಾಲ್​ ಸರಬರಾಜು ವರ್ಷ 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಥೆನಾಲ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

Sugar Cane crops
ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ (ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ) (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 2, 2025 at 7:38 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನವೆಂಬರ್​ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 2025-26ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಥೆನಾಲ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಸರಬರಾಜು ವರ್ಷ (ESY) ನವೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. "ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು 2025-25ರ ಎಥೆನಾಲ್​ ಸರಬರಾಜು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ್/ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್​, ಬಿ-ಹೆವಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ-ಹೆವಿ ಮೊಲಾಸಸ್‌ಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಕಾರಕದ ಸುಗಮ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಥೆನಾಲ್​ ಸರಬರಾಜು ವರ್ಷ 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎಥೆನಾಲ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್​ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (EBP) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCಗಳು) ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮಿಶ್ರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಥೆನಾಲ್​ ಸರಬರಾಜು ವರ್ಷ 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 31ರ ವೇಳೆ OMCಗಳು ಸರಾಸರಿ 19.05 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ 2018 ಕಾಯ್ದೆಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ತಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು 2030 ರಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್​ ಸರಬರಾಜು ವರ್ಷ 2025-26ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಥೆನಾಲ್​ ಎಂದರೇನು?: ಎಥೆನಾಲ್ (ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ) ಒಂದು ಬಣ್ಣರಹಿತ, ಸುಡುವ ದ್ರವವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ದ್ರಾವಕವಾಗಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮ್ಯಾಸ್‌ನಿಂದ ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ C₂H₅OH ಆಗಿದೆ.

ಈ ಎಥೆನಾಲ್​ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಕಬ್ಬು, ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ರಾವಕ: ಬಣ್ಣಗಳು, ವಾರ್ನಿಷ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಳಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಈ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಔಷಧ: ನಂಜುನಿರೋಧಕ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್​ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಕೈಗಾರಿಕೆ: ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

E20 ಜಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮರ್ಥನೆ: ಮೈಲೇಜ್ ಕಳವಳ ನಡುವೆ ರೈತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

